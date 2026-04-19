В Иванове обновят дорогу в районе кольцевой развязки у автовокзала

Дорогу в районе кольцевой развязки у автовокзала отремонтируют в Иванове при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в областном правительстве.
Общая протяженность объекта составляет 955 м. Работы проведут на участке кольцевого движения, а также подъездах к нему со стороны улиц Станкостроителей, Лежневской и проспекта Строителей. В планах заменить полотно проезжей части, обновить тепловые сети, системы газопровода, канализации и освещения. Также предусмотрено обустроить пешеходные и велосипедные дорожки, островки безопасности, установить светофоры и камеры видеонаблюдения.
«По условиям контракта завершение реконструкции “кольца” у автовокзала — в октябре 2026 года, однако подрядная организация намерена ускориться, чтоб завершить ремонт раньше для удобства автомобилистов и пешеходов», — подчеркнул первый заместитель директора департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области Илья Власов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.