Минпросвещения исключило увеличение учебного года в школах

Минпросвещения России не поддерживает идею увеличения продолжительности учебного года и введения так называемой «пятой четверти», заявил министр Сергей Кравцов. Его слова приводит пресс-служба ведомства в телеграм-канале.
«В связи с появившимися в СМИ сообщениями об увеличении продолжительности учебного года и введении так называемой пятой четверти Минпросвещения России сообщает о нецелесообразности подобной инициативы», — говорится в сообщении.
Кравцов подчеркнул, что действующая система каникул выполняет функцию отдыха и оздоровления школьников, а в летний период в России уже работает разветвленная инфраструктура детского отдыха. В пример он привел летние и пришкольные лагеря, учреждения дополнительного образования, культуры и спорта.
Кравцов также заявил, что в лагерях реализуются программы спортивной, творческой и патриотической направленности, воспитательные мероприятия.
По данным министерства, в 2025 году летней оздоровительной кампанией было охвачено более 6 млн детей, работало свыше 40 тыс. лагерей по стране.
Ранее заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) России Владислав Гриб предложил продлить учебный год в школах на две недели — до середины июня. По его мнению, дополнительные недели следует посвятить творческим и внепредметным занятиям, а не традиционной учебной программе.
Ранее в апреле Кравцов заявил, что в России не планируется изменение 11-летнего срока школьного обучения. Действующая система считается оптимальной и каких-либо инициатив по ее пересмотру нет, подчеркнул глава министерства.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.