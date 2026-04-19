В Беларуси туалет- «скворечник» продают с аукциона за долги — он арестован у комбината хлебопродуктов

В Беларуси туалет- «скворечник» предприятия-должника продают с аукциона. Информация размещена на сайте площадки по продаже имущества «Белюробеспечение».
Туалет- «скворечник» расположен на участке 1,7 гектара в Городке Витебской области. Должником является Витебский комбинат хлебопродуктов. И указанный лот — это часть процедуры взыскания долгов.
Новому владельцу необходимо будет полностью расплатиться с долгом за 20 рабочих дней. При этом ему достанется только постройка, без земли.
В Беларуси туалет- «скворечник» предприятия-должника продают с аукциона. Фото: e-auction.by.
Начальная цена необычного лота составляет 360 рублей. Для участия в аукционе необходимо внести задаток 36 рублей.
Аукцион состоится 28 апреля в 09.00. Заявки будут приниматься до 16.00 27 апреля.
Кстати, под Барановичами целая турбаза выставлена на торги за 8142 рубля.
