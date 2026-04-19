В Озерах Московской области обновят лечебный корпус больницы

Пятиэтажный лечебный корпус больницы в городе Озеры городского округа Коломна отремонтируют в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
Сейчас на объекте задействованы более 80 специалистов. Они заканчивают отделку помещений и параллельно монтируют инженерные системы. Завершить работы намерены к маю.
После ремонта здание превратится в современный медицинский центр для жителей округа. Там разместят хирургическое, терапевтическое и эндоскопическое отделения, приемный покой и операционный блок. Стационар рассчитан на 51 койко-место, ежегодно помощь смогут получать около 7,8 тыс. пациентов. Также в палатах предусмотрены отдельные санузлы.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.