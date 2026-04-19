Пенсионерка из Вачи перевела мошенникам более 2,5 миллиона рублей за неделю

В Вачском районе Нижегородской области 69-летняя местная жительница стала жертвой телефонных аферистов и лишилась более 2,5 миллиона рублей. Женщина в течение недели выполняла указания неизвестных, переводя им свои накопления. Подробнее рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Как установили полицейские, пенсионерке звонили люди, представлявшиеся сотрудниками правоохранительных органов и других госструктур. Они обманули ее по классической схеме: сначала заявили о мнимой причастности к преступной деятельности и спонсировании недружественной страны, а затем убедили срочно перевести сбережения якобы для «отмены сомнительной операции».
Следуя инструкциям, женщина в течение недели снимала деньги и через банкомат отправляла их на продиктованные счета. Осознание того, что она стала жертвой обмана, пришло к женщине лишь спустя некоторое время, после чего она обратилась в полицию.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Полицейские сейчас ищут злоумышленников, причастных к обману пенсионерки.
В региональном МВД напоминают: любые финансовые операции по указанию третьих лиц недопустимы. Разговоры о «безопасных» счетах, декларировании денег или финансировании других стран — это стандартные уловки мошенников. Если собеседники постоянно переключают вас на представителей различных ведомств и не дают возможности отвлечься — не сомневайтесь, это тоже аферисты. Лучшее решение в такой ситуации просто прервать разговор.