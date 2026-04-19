Пенсионерка из Вачи перевела мошенникам более 2,5 миллиона рублей за неделю

В региональном МВД напоминают: любые финансовые операции по указанию третьих лиц недопустимы. Разговоры о «безопасных» счетах, декларировании денег или финансировании других стран — это стандартные уловки мошенников. Если собеседники постоянно переключают вас на представителей различных ведомств и не дают возможности отвлечься — не сомневайтесь, это тоже аферисты. Лучшее решение в такой ситуации просто прервать разговор.