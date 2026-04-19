Стартовал сериал «У Марго проблемы с деньгами» с Эль Фаннинг в роли OnlyFans-модели

Все это, правда, не имеет большого значения, поскольку Келли вслед за Торп играет с аудиторией в поддавки и, с одной стороны, заметно сглаживает углы (как тут неоднократно подчеркивается, Марго не снимает порно, то есть не занимается на камеру сексом, а еще не чувствует недостатка в поддержке от близких), а с другой, благополучно забывает про те озвученные вопросы, на которые отвечать неудобно. Всё это расчищает дорогу для паровозика нехитрой мысли, что все вокруг так или иначе заняты перформансом, поэтому ничего зазорного в страничке на OnlyFans быть не может. Мать Марго в свое время обслуживала посетителей ныне обанкротившегося ресторана (их еще называют «сиськафе») Hooters, а теперь изображает высокодуховную леди перед воцерковленным ухажером (Киннир), намеренным позвать ее замуж, и скрывает от него, что всю жизнь была отпетой зажигалочкой. Отец многие годы занимался рестлингом, то есть самым шоуфицированным и диким спортом на свете, а теперь, употребив примерно все запрещенное и выйдя из рехаба, работает с другим образом и на более скромную публику — «отыгрывает вменяемость» перед сожителями: родной дочерью и соседкой-косплеершей.