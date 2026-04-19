От поезда до музеев и торговых центров: как нижегородцы писали «Тотальный диктант»

Среди чтецов диктанта, по традиции называемых диктаторами, — литературоведы, писатели, актеры, сотрудники музеев, экскурсоводы и журналисты. В их числе была и обозреватель по вопросам культуры газеты «Нижегородская правда», член Союза журналистов России, театральный критик, экс-радиоведущий Нижегородского областного радио Ольга Севрюгина. Написать диктант под её диктовку можно было на площадке «Территория эмоций» в парке Швейцария. «Когда я пришла на площадку под проливным дождём, там не было никого кроме сотрудника библиотеки, хотя регистрация на площадку давно закрылась. Но я была готова прочитать диктант даже для одного человека, — призналась Ольга. — Вскоре первый участник пришёл, а за ним, сквозь непогоду шли и шли люди. Это пусть маленький, но настоящий подвиг — сквозь холод и дождь идти, чтобы проверить своё знание русского языка! Вместе с ними мы смеялись над “хобостями” — традиционными забавными новостями из ролика, слушали, как текст прочитал сам автор, и конечно, писали диктант. На площадке “Нижегородской правды” он проходил не раз, но чтецом я стала впервые. Для меня это был вызов и огромная ответственность — от того, насколько точно я читаю диктант, зависит то, как его понимают и пишут те, кто пришёл на площадку. Тут важно не ошибиться в ударениях, читать чётко, помнить об интонации, выразительности, следить за скоростью пишущих».