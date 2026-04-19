От поезда до музеев и торговых центров: как нижегородцы писали «Тотальный диктант»

Акция «Тотальный диктант» прошла вчера, 18 апреля, в Нижнем Новгороде. Поклонники русского языка писали диктант на нескольких тысячах площадок в 54 странах мира.
В Нижнем Новгороде проверить свое знание русского языка можно было на 64 площадках: в библиотеках, школах, торговых центрах, музеях, культурных пространствах и даже в туристическом ретро-поезде, следующем по маршруту Нижний Новгород-Арзамас. В этом году присоединились к проекту и районы области — в списке площадок были библиотеки Горбатова и Балахны.
На этот раз участники диктанта писали текст про детство Александра Пушкина, созданный писателем, публицистом, исследователем русской литературы XX века, лауреатом премии «Большая книга», ректором Литературного института имени Горького Алексеем Варламовым.
Среди чтецов диктанта, по традиции называемых диктаторами, — литературоведы, писатели, актеры, сотрудники музеев, экскурсоводы и журналисты. В их числе была и обозреватель по вопросам культуры газеты «Нижегородская правда», член Союза журналистов России, театральный критик, экс-радиоведущий Нижегородского областного радио Ольга Севрюгина. Написать диктант под её диктовку можно было на площадке «Территория эмоций» в парке Швейцария. «Когда я пришла на площадку под проливным дождём, там не было никого кроме сотрудника библиотеки, хотя регистрация на площадку давно закрылась. Но я была готова прочитать диктант даже для одного человека, — призналась Ольга. — Вскоре первый участник пришёл, а за ним, сквозь непогоду шли и шли люди. Это пусть маленький, но настоящий подвиг — сквозь холод и дождь идти, чтобы проверить своё знание русского языка! Вместе с ними мы смеялись над “хобостями” — традиционными забавными новостями из ролика, слушали, как текст прочитал сам автор, и конечно, писали диктант. На площадке “Нижегородской правды” он проходил не раз, но чтецом я стала впервые. Для меня это был вызов и огромная ответственность — от того, насколько точно я читаю диктант, зависит то, как его понимают и пишут те, кто пришёл на площадку. Тут важно не ошибиться в ударениях, читать чётко, помнить об интонации, выразительности, следить за скоростью пишущих».
Текст диктанта, написанный Алексеем Варламовым про детство Пушкина и его бабушку, Марию Ганнибал, был очень трогательным и, по словам тех, кто его писал, несложный. Было в нём слово «фенотропил», но его авторы проекта расписали его буквально по буквам.
«Я уверена, что всё написала правильно», — шептала своей маме одна из юных участниц диктанта.
Теперь несколько дней подряд диктант будут проверять волонтёры-филологи. Итоги станут известны 24 апреля, а «отличников» будут чествовать 26 апреля.