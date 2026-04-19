В Югре отремонтируют Варьеганскую общеобразовательную школу

Варьеганскую общеобразовательную школу в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре отремонтируют при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Нижневартовского района.
Сейчас специалисты приводят в порядок утепление здания и кровлю, прокладывают вентиляционные каналы. Также предусмотрено обновить спортивный инвентарь, оборудование для кабинета основ безопасности и защиты Родины, технику для столовой и пищеблока, лазерные проекторы, интерактивные комплексы, мебель.
В июне специалисты начнут обновлять школьный двор площадью более 30 тыс. кв. метров. Там обустроят круговую беговую дорожку, плац с разметкой для строевой подготовки и три новых элемента полосы препятствий — «Пластун», «Колеса» и «Восход». Еще специалисты смонтируют модульную раздевалку, вымостят тротуарной плиткой пешеходные дорожки, а на существующей детской площадке установят спортивно-игровой комплекс.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.