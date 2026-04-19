В Мытищах нашли тела актера театра «Фэст» и его жены

Тела супружеской пары нашли в одной из квартир в подмосковном городе Мытищи с колото-резаными ранами груди и шеи после того, как соседи слышали из-за стен крики ссоры. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного управления Следственного комитета (СК) России.
По данным «Рен ТВ» и SHOT, погибшими являются актер театра «Фэст» Владислав Бенграф и его жена Евгения. Во время конфликта мужчина нанес жене удары ножом в шею и грудь, после чего она ударила его ножом в шею. Оба получили смертельные ранения и скончались на месте.
Владислав Бенграф был актером мытищинского театра «Фэст», одной из его последних ролей стал маркиз в спектакле «Сирано де Бержерак». Его жена руководила гримерным цехом в этом же театре.
«По предварительным данным, 19 апреля текущего года в ночные часы из квартиры, расположенной в доме по улице Воровского в городе Мытищи, доносились крики ссоры, которая происходила между проживающими там супругами», — говорится в сообщении СК. Муж и жена поссорились «на фоне конфликта из-за желания женщины развестись», уточнила прокуратура Подмосковья.
Позже к квартире прибыли сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб, дверь была заперта. «После ее вскрытия сотрудниками МЧС, в помещении обнаружены тела супругов с колото-резаными ранами шеи и груди», — сказано в сообщении СК.
На месте происшествия изъяты ножи, проведен осмотр с участием криминалистов. Назначен комплекс экспертиз, включая дактилоскопическую и исследование холодного оружия, допрашиваются свидетели.
По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил два уголовных дела по ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса России (убийство).
Мытищинская городская прокуратура поставила расследование на контроль.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.