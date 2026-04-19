В Красноярске пропал подросток

В Красноярске разыскивают пропавшего 16-летнего юношу.
Сегодня в дежурную часть отдела полиции № 7 обратилась мать школьника и сообщила, что 18 апреля вечером сын ушел из дома на улице Калинина и до настоящего времени не вернулся.
Правоохранители и волонтеры опубликовали ориентировку на пропавшего.
Как рассказали в МУ МВД «Красноярское», в настоящее время проводятся мероприятия по установлению местонахождения подростка: «На его поиск ориентированы наружные наряды полиции. Всем, кому что-либо известно о местонахождении ребенка, просьба сообщить по телефону (391)221−44−55 или 102».