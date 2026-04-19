«Код Дурова» предупредил об угрозе для iPhone из-за приложения Telega

После обновления iPhone с установленным приложением Telega стали превращаться в «кирпичи», пишет портал «Код Дурова». Пользователи массово сообщали об одинаковой проблеме: ночью смартфон пытался обновиться, однако процесс прервался, а затем устройство полностью заблокировалось.
Несколько сотрудников сервисных центров подтверждали «Коду Дурова», что у проблемных смартфонов было установлено приложение Telega.
Позднее, чтобы проверить теорию, техноблогер Сергей Романцев одновременно обновил три разных iPhone на свежую версию iOS 26.4.1, на одном из которых было установлено приложение Telega. iPhone с этим приложением так и не запустился, с остальными проблем не возникло.
В эксперименте участвовали iPhone Air, iPhone 17 Pro Max и iPhone 16 Pro Max. Романцев подчеркнул, что все три устройства в ремонте никогда не были, никаких жалоб к ним нет. Telega была установлена на последнем. Блогер подчеркнул, что на устройстве было достаточно свободной памяти — 900 гигабайт, а также добавил, что все три iPhone регулярно обновляли и постоянно использовали.
«Это единственный iPhone, который завис при этом обновлении. Завис капитально, реанимировали мы его только с помощью восстановления и резервной копии, которая была создана перед этим. И у меня не остается другого вывода, кроме как сказать, что в этом виновата приложение Telega», — сказал он.
Романцев предположил, что неисправность связана с желанием Apple убрать это приложение с iPhone. «Оно было помечено как вредоносный код, при обновлении устройства оно бы вернулось. Но так как Apple не может его подтянуть из App Store, я делаю вывод, что они прибегли именно к способу заставить вас сделать восстановление», — сказал блогер и посоветовал «вообще не трогать это обновление».
«Код Дурова» сообщил в прошлом месяце, что приложение Telega, основанное на базе Telegram, с 18 марта могло начать перехватывать трафик мессенджера. После этого Telegram ввел маркировку для аккаунтов пользователей, которые используют сторонние приложения или «зеркала». На прошлой неделе Telega удалили из магазина приложений App Store. Пресс-служба приложения пояснила, что альтернативный клиент мессенджера Telegram мог пропасть оттуда из-за роста негативных отзывов.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.