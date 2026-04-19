В Гурьевском районе школьные столовые переходят на безналичную оплату через «Классную карту»

Теперь оплата горячего питания в школьной столовой осуществляется только в безналичном формате. Родители пополняют счёт ребёнка дистанционно через мобильное приложение и видят в личном кабинете все операции: когда и на какое питание были потрачены средства. Важно, что деньги, лежащие на карте, можно использовать исключительно на оплату школьного питания — потратить их на что-то другое невозможно.