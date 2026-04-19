В Гурьевском районе школьные столовые переходят на безналичную оплату через «Классную карту»

внедрению системы «Классная карта» в школьных столовых Гурьевского района. Участники обсудили практические вопросы перехода на безналичную оплату питания и обменялись опытом.
В мероприятии приняли участие заместитель председателя комитета по образованию администрации Гурьевского района Наталья Ивкова, представитель министерства образования Калининградской области Галина Черепова, заместитель руководителя Ассоциации организаторов социального питания Динара Кененсаринова, директор школы № 58 Александр Ерохин, руководители «Школы будущего» и гимназии имени Катериничева, а также рабочая группа Сбера.
Проект реализуется в рамках региональной программы «Карта жителя Калининградской области». Его главная задача — сделать систему школьного питания современной, прозрачной и максимально удобной для родителей, учеников и сотрудников столовых. Одна из серьёзных проблем, которую решает новая система, — бесконтрольное расходование карманных денег. По статистике, около 90% школьников тратят средства на чипсы, сладости и другие вредные перекусы или вовсе остаются голодными в течение дня, поскольку родители не могут отследить, на что уходят деньги. «Классная карта» помогает полностью изменить эту ситуацию.
Теперь оплата горячего питания в школьной столовой осуществляется только в безналичном формате. Родители пополняют счёт ребёнка дистанционно через мобильное приложение и видят в личном кабинете все операции: когда и на какое питание были потрачены средства. Важно, что деньги, лежащие на карте, можно использовать исключительно на оплату школьного питания — потратить их на что-то другое невозможно.
Для школ система тоже даёт заметные преимущества. Руководство и сотрудники столовых получают полный и прозрачный учёт того, что и когда съел каждый ученик. Это существенно упрощает контроль за организацией питания, снижает административную нагрузку и позволяет оперативно отслеживать посещаемость столовой.
На совещании особое внимание уделили практическим аспектам внедрения. Участники обсудили, как правильно интегрировать «Классную карту» в существующие школьные процессы, организовать безналичные расчёты, вести оперативный учёт питания и выстроить удобное взаимодействие между школой, родителями и организаторами питания. Те образовательные учреждения, которые уже начали работать с системой, подробно поделились своим опытом технической настройки и решения типичных вопросов, возникающих на этапе запуска.