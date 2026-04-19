На побережье Сахалина выбросило тонны сельди. Видео

На побережье в районе города Корсаков на Сахалине выбросило тонны сельди, сообщает телеграм-канал Amur Mash.

На побережье в районе города Корсаков на Сахалине выбросило тонны сельди, сообщает телеграм-канал Amur Mash. Как следует из опубликованного видео, на прибрежной территории лежат сотни рыб, местные рыбаки собирают их голыми руками.

Как пишет Сах.Online, в двух других районах, Томаринском и Смирныховском, береговую линию заполонила мойва. Местные жители вытаскивают ее из воды килограммами.

В январе 2023 года массовую гибель сардин зафиксировали в бухте Первухина на острове Кунашир Курильских островов. Тогда в Росрыболовстве сообщили, что штормовые выбросы рыбы на Сахалине и Курилах являются «частыми явлениями».

В декабре к берегу возле рыболовного порта Той на японском острове Хоккайдо прибило тысячи мертвых сардин и скумбрий. Количество мертвой рыбы, завалившей побережье, оценивалось в несколько тысяч тонн. Причиной инцидента могло стать резкое понижение температуры в этом районе.

