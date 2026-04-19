19 апреля Ростовскую область накроет мощная магнитная буря

Возмущения магнитосферы начались ещё в пятницу, а в субботнюю ночь активность резко возрасла — до уровня G2 при Кр‑индексе 6. Спад интенсивности прогнозировался после полудня 18 апреля. Однако 19 апреля влияние магнитного поля сохранится, но его показатели не будут достигать уровня бури.