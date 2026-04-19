19 апреля Ростовскую область накроет мощная магнитная буря. Об этом можно судить по графикам, опубликованным на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Возмущения магнитосферы начались ещё в пятницу, а в субботнюю ночь активность резко возрасла — до уровня G2 при Кр‑индексе 6. Спад интенсивности прогнозировался после полудня 18 апреля. Однако 19 апреля влияние магнитного поля сохранится, но его показатели не будут достигать уровня бури.
Уровень воздействия магнитного поля оценивается по шкале от G1 до G5, а Кр‑индекс отражает силу его активности. Людям с метеочувствительностью в период возмущений магнитосферы советуют уделять больше времени отдыху и избегать стрессовых ситуаций.