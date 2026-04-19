Работа, которая калечит: 53% сотрудников трудятся на предприятиях в Челябинской области во вредных условиях

В Челябинской области более половины сотрудников продолжают трудиться во вредных или опасных условиях. По данным Челябинскстата, в экономике региона занято более 1,8 млн человек. Из них значительная часть работает в промышленности, торговле, строительстве и социальной сфере.
Доля работников, занятых во вредных и опасных условиях, достигла 53,5%. Самые высокие показатели — в добыче полезных ископаемых (69,1%) и обрабатывающей промышленности (60,4%). В строительстве этот показатель составляет 51%, в сельском хозяйстве — 43,6%.
Впрочем, есть и положительные сдвиги. За последние годы в регионе снизилось количество рабочих мест, не соответствующих нормам по микроклимату и освещению. Улучшается обеспечение сотрудников спецодеждой и средствами защиты.
Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, юридические лица и предприниматели должны следить за условиями труда, проводить профилактику и соблюдать гигиенические нормы. Это касается всех работников, включая практикантов и несовершеннолетних.
Работодатель обязан поддерживать оборудование в рабочем состоянии, выдавать средства индивидуальной защиты, организовывать медосмотры и соблюдать режим труда и отдыха. После проверок компании должны разрабатывать меры для снижения рисков для здоровья работников, включая профилактику профессиональных заболеваний и инфекций.