Фермеры Хабаровского края смогут вернуть половину затрат на технику

В Хабаровском крае аграрии смогут вернуть до половины денег, потраченных на покупку новой сельхозтехники. В этом году на такую поддержку выделили около 93 миллионов рублей — на 17,5 миллиона больше, чем в прошлом году. Об этом сообщили в краевом министерстве сельского хозяйства.
Приём заявок от фермеров и сельхозпредприятий начнётся уже в мае. Компенсацию можно получить как за технику, купленную за свои средства, так и за машины, взятые в лизинг. Особое внимание уделят гусеничным тракторам и специализированной технике, которая хорошо работает на переувлажнённых почвах — это важно для нашего климата и короткого сезона.
На сегодняшний день в крае насчитывается больше 1,1 тысячи единиц сельхозтехники. Обновление парка остаётся одной из главных задач. В прошлом году господдержку получили 16 хозяйств, им выплатили 75,5 миллиона рублей.
Новая техника помогает быстрее вводить в оборот заброшенные земли и проводить мелиорацию — благодаря этому хозяйства могут эффективнее работать даже в сложных условиях Дальнего Востока. Министерство сельского хозяйства призывает аграриев не затягивать с заявками и подавать документы в установленные сроки.