Дефицит нафты привел к спаду производства бутылок и ванн в Японии

Японские промышленные компании, столкнувшись с перебоями поставок нафты, вынуждены сокращать производство и повышать цены на продукцию. Об этом пишет деловая газета Nikkei Asia.
Опасения по поводу нехватки нафты, которая используется для производства широкого спектра товаров, от пластиковых бутылок и ванн до стиральных порошков и жидкостей для полоскания рта, заставляют производителей поднимать цены и снижать выпуск.
По данным Nikkei, 40% потребностей Японии в нафте обеспечивается за счет импорта из стран Ближнего Востока, еще 40% покрывается за счет внутренней переработки нефти. После начала военной операции США и Израиля против Ирана Ормузский пролив фактически оказался заблокирован, что привело к серьезным сбоям в цепочках поставок.
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити при этом заверила, что страна располагает четырехмесячным запасом нафты и продуктов ее переработки. Она также сообщила, что с мая начнется дополнительное высвобождение нефти из национальных резервов в объеме, эквивалентном 20 дням потребления. Однако на практике некоторые компании уже сталкиваются с последствиями потенциального дефицита, отмечает издание.
В начале этой недели производитель сантехники Toto приостановил прием новых заказов на сборные ванные комнаты, объясниы это нестабильностью поставок нефтепродуктов из-за войны в Иране. Газета The Washington Post ранее писала, что топливный кризис вызвал панику в Бангладеш, Индии, Пакистане и на Филиппинах. Властям пришлось тратить резервы и покупать дорогие энергоресурсы, чтобы не допустить дефицита и скачков цен.
В марте правительство Японии приняло решение о беспрецедентном высвобождении государственных нефтяных резервов. Общий объем высвобождаемой нефти должен составить около 80 млн барр., что соответствует 45 дням потребления. Япония также временно отменила ограничения на работу угольных электростанций, чтобы снизить риск энергетического дефицита.
