На территории Дома семьи в Калининграде обустроят общественный огород

Двухэтажное здание с мансардой построили в начале XX века, тогда улица Леонова называлась Банштрассе. Особняк располагался между Хуфенским лицеем и известным рестораном «Хуфен-лаубен». До войны там проживали несколько семей. Позднее в помещениях размещался детский сад. Несколько лет назад учреждение расформировали и передали «Молодёжному центру». В Доме семьи проводят мероприятия, направленные на укрепление отношений и связь поколений.