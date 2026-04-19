На территории Дома семьи в Калининграде обустроят общественный огород

В Калининграде планируют обустроить территорию вокруг Дома семьи на улице Леонова. Работы проведут в рамках ремонта старинного здания.
«Мы планируем сделать кинотеатр под открытым небом, а также разместить небольшую сцену для проведения различных мероприятий. Также часть территории отдадим под проект “О-город”. Обустроим высокие грядки, где родители смогут вместе с детьми сажать различные растения и собирать урожай. Планируем, что тут будет расти зелень, редис, клубника», — рассказала начальник управления спорта, молодёжной политики и культуры Людмила Помогаева.
Общая площадь территории вокруг Дома семьи составляет 3300 квадратных метров. После завершения работ её сделают открытой для горожан.
Ремонт старинного здания, в котором находится Дом семьи, начали в конце марта. Работы необходимо выполнить в течение 120 дней с даты заключения контракта. На ремонт дома и прилегающего участка направили почти 35 миллионов рублей.
Двухэтажное здание с мансардой построили в начале XX века, тогда улица Леонова называлась Банштрассе. Особняк располагался между Хуфенским лицеем и известным рестораном «Хуфен-лаубен». До войны там проживали несколько семей. Позднее в помещениях размещался детский сад. Несколько лет назад учреждение расформировали и передали «Молодёжному центру». В Доме семьи проводят мероприятия, направленные на укрепление отношений и связь поколений.