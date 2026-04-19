В Краснодаре продолжают реконструкцию улицы Есенина

В Музыкальном микрорайоне Краснодара продолжают реконструкцию улицы Есенина. Ход работ проверил глава города Евгений Наумов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации краевого центра.
На первом этапе специалисты реконструируют участок от улицы Солнечной до улицы Гомельской, включая улицу Шолохова и участок улицы Кухаренко. Работы осложняет большое количество неучтенных сетей. Большую часть переустроили, готово основание дороги на 1,4 км. Вместе с тем дорожники делают бордюры и освещение. В июне запланировано начать укладку асфальта.
На втором этапе специалисты реконструируют участок от улицы Гомельской до улицы им. Петра Метальникова. Контракт планируют заключить весной 2026 года.
«Это очень важный и долгожданный проект для всего Музыкального микрорайона, которой мы делаем в первую очередь для наших жителей. Благодаря краевой программе “25/35” здесь появится новая артерия, которая свяжет улицы Солнечную и Петра Метальникова», — сказал Евгений Наумов.
В Музыкальном микрорайоне выполняют и грейдирование дорог. В 2026 году работы не могут провести полностью из-за неподходящей погоды.
Ямочный ремонт в Музыкальном микрорайоне завершили на девяти участках дорог. Это, в частности, улицы Гомельская, Адлерская, Суздальская, Рахманинова, Прокофьева, проезд от улицы Есенина до строения № 19 по улице Мусоргского, Ангарская в районе пересечения с Московской, Жигуленко, проезд Ангарский.
В апреле отремонтированы два участка дорог по улице Ангарской напротив дома №⅖ и на подъезде к улице Московской по проезду Ангарскому.