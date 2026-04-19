260 поисковиков из Красноярского края отправятся в экспедиции

260 волонтеров из края отправятся на места сражений Великой Отечественной войны.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске прошла всероссийская акция «Вахта Памяти», которая собрала180 представителей поисковых отрядов и добровольцев. 21 апреля 260 волонтеров отправятся в экспедиции на места сражений Великой Отечественной войны. Активисты проводят исторические изыскания и раскопки, работают над установлением имён погибших солдат и офицеров.

В мэрии рассказали, что поиски артефактов и останков пройдут на территории Волгоградской, Калужской, Ленинградской, Московской, Новгородской и Тверской областей и Карелии. Акция приурочена к Году единства народов России и 85-летию со дня начала Великой Отечественной войны.

По итогам 2025 года 266 молодых людей из края приняли участие в 22 поисковых экспедициях и подняли останки 268 воинов, обнаружили 86 солдатских медальонов и медаль «За отвагу», установили шесть имен погибших и нашли родственников одного из них.