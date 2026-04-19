«Белую дюну» под Янтарным включили в тройку самых привлекательных для инвесторов турпроектов России

Курортный кластер «Белая дюна» в Калининградской области вошёл в тройку самых привлекательных для инвесторов туристических проектов в России. Об этом со ссылкой на рейтинг консалтинговой компании Strategy Partners пишет АТОР.
Комплекс на побережье Балтики аналитики поставили на третье место. Такое место в рейтинге объяснили тем, что государство берёт на себя строительство дорог и инженерных сетей, а бизнес вкладывается в гостиницы и другую туристическую инфраструктуру.
Выше «Белой дюны» в списке оказались только камчатский парк «Три вулкана» и проект «Волшебный Байкал» в Бурятии. Ниже калининградского проекта расположились Шерегеш, расширение «Архыза» и «Эльбруса», а также «Манжерок», «Золотые пески России», «Новая Анапа» и каспийский прибрежный кластер в Дагестане.
Как отмечают авторы рейтинга, инвесторы сейчас охотнее выбирают не самые громкие и дорогие стройки, а варианты с понятными сроками, реальным финансированием и уже существующим спросом. Именно поэтому, например, «Новая Анапа», которую считают одним из самых капиталоёмких туристических проектов страны, оказалась только на девятом месте.
Эксперты полагают, что проект курорта «Белая дюна» на берегу Балтийского моря может состояться, если в Калининградскую область привлекут больше рабочей силы.