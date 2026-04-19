В Хабаровском крае стартовали Дни защиты от экологической опасности

Всероссийская акция «Дни защиты от экологической опасности» стартовала в Хабаровском крае в соответствии с целями нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в комитете по информационной политике и массовым коммуникациям правительства региона.
«Наш регион участвует в акции уже более 20 лет. Ежегодно утверждается план мероприятий по проведению в Хабаровском крае Дней защиты от экологической опасности. В этом году запланировано 65 основных мероприятий», — рассказал министр природных ресурсов края Александр Леонтьев.
До 31 июля в регионе будут проходить мероприятия, посвященные празднованию экологических дат: Дню экологических знаний, Международному дню Земли, Международному дню памяти о чернобыльской катастрофе, Международному дню тигра и другие. Также состоится традиционное шествие юных экологов в Хабаровске и торжественные мероприятия, на которых будут чествовать жителей края, внесших вклад в дело охраны окружающей среды.
Учреждения культуры и образовательные организации проведут различные события экологической направленности: фестивали, тематические книжные выставки, конкурсы, конференции, флешмобы, игровые программы, летние экологические школы, классные часы, музейные мероприятия, экскурсии и прочее. Полный план можно посмотреть по ссылке.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.