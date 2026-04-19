Садовничий: Электронный прием документов в МГУ будет проводиться только через госуслуги

«Теперь новое в приеме 2026 года — прием документов будет осуществляться в электронной форме через портал Госуслуг. Только. Лично в приемной комиссии вуза и через почтовых операторов. Запоминайте, что подать документы можно либо в электронной форме через портал “Госуслуг”, либо лично прийти в приемную комиссию университета или послать по почте. Сайт приемной комиссии МГУ перед вами — там есть правила приема, все вступительные испытания, перечень, контрольные цифры, особые права, сроки. Пожалуйста, работайте с сайтом», — сказал Садовничий.