Садовничий: Электронный прием документов в МГУ будет проводиться только через госуслуги

Только через портал «Госуслуги» будет проводиться электронный прием документов в МГУ. Об этом сообщил ректор Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова Виктор Садовничий в ходе лекции для абитуриентов.

Источник: Агентство «Москва»

«Теперь новое в приеме 2026 года — прием документов будет осуществляться в электронной форме через портал Госуслуг. Только. Лично в приемной комиссии вуза и через почтовых операторов. Запоминайте, что подать документы можно либо в электронной форме через портал “Госуслуг”, либо лично прийти в приемную комиссию университета или послать по почте. Сайт приемной комиссии МГУ перед вами — там есть правила приема, все вступительные испытания, перечень, контрольные цифры, особые права, сроки. Пожалуйста, работайте с сайтом», — сказал Садовничий.

19 апреля в МГУ проходит весенний День открытых дверей — традиционно День открытых дверей открыл ректор МГУ академик Виктор Садовничий.