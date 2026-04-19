Расписание автобусов № 208 изменится в Нижнем Новгороде с 20 апреля

Нижегородские автобусы № 208 будут курсировать по новому расписанию с 20 апреля. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем.

Меры направлены на улучшение транспортной доступности жителей деревни Каменки и на создание комфортных условия для пассажиров. Перед изменением графика автобусного маршрута региональный Минтранс и ЦРТС провели детальный анализ обращений нижегородцев.

С 20 апреля последний рейс будет отправляться от автостанции «Щербинки» в 21:10 (ранее — в 20:45), а из деревни Каменки — в 22:00 (ранее — в 21:10). Кроме того, вырастет количество автобусов на этом направлении.

Ранее мы писали, что движение транспорта в центре Нижнего Новгорода ограничат в начале мая.