Более 8,9 тыс. жителей Саратовской области посетили ярмарку трудоустройства

Предприятия представили более 7 тысяч вакансий.

Региональный этап ежегодной всероссийской ярмарки трудоустройства в Саратовской области посетили более 8,9 тыс. человек. Мероприятие состоялось при поддержке нацпроекта «Кадры», сообщили в министерстве труда и социальной защиты региона.

Всего было организовано 38 площадок, главной из которых стал исторический парк «Россия — Моя история» в Саратове. 537 предприятий и организаций представили 7174 вакансии различного профиля, в том числе и для участников специальной военной операции, 3615 человек уже получили предложения от работодателей.

«Ярмарка трудоустройства с каждым годом становится все масштабнее, сюда приходят все больше компаний из самых разных сфер, в том числе оборонно-промышленного комплекса. Вместе с этим растет и заинтересованность соискателей. Особенно много среди посетителей молодежи — студенты старших курсов и недавние выпускники заинтересованы сделать свой первый серьезный шаг в профессии», — отметил заместитель председателя правительства области Сергей Егоров.

Участники ярмарки получали персональные консультации специалистов кадровых центров по карьерному росту, узнали, как обучиться востребованной профессии и где пройти обучение, а также какие специалисты сегодня требуются работодателям. Для тех, кто ищет работу или хочет сменить направление деятельности, организаторы приготовили целую программу активностей: мастер‑классы, тренинги с разбором реальных кейсов, круглые столы с работодателями, презентации компаний.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.