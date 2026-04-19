Волгоградские многодетные семьи получают весомую поддержку от региона

С начала 2026 года более пятисот многодетных семей в Волгоградской области получили единовременную выплату при рождении третьего и последующего ребенка. Размер этого регионального родительского капитала составляет 89 тысяч рублей, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на обладминистрацию.
Как рассказали в областном комитете социальной защиты, эту единовременную выплату предоставляют многодетным родителям, которые являются гражданами РФ и постоянно прописаны на территории Волгоградской области. Важное условие: третьему ребенку должно исполниться три года. При этом специалисты учитывают среднедушевой доход семьи — он не должен превышать полуторную величину прожиточного минимума. Выплату выдают однократно, и родители могут потратить полученные средства на любые свои нужды.
Для того чтобы оформить выплату или получить подробную консультацию, жителям региона необходимо обратиться в центр социальной защиты населения по месту жительства или в многофункциональный центр (МФЦ). Кроме того, в Волгоградской области работает единый контакт-центр по вопросам предоставления мер социальной поддержки. Горячая линия 8−800−100−00−01 доступна с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:30.