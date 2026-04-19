Волгоградские многодетные семьи получают весомую поддержку от региона

Как рассказали в областном комитете социальной защиты, эту единовременную выплату предоставляют многодетным родителям, которые являются гражданами РФ и постоянно прописаны на территории Волгоградской области. Важное условие: третьему ребенку должно исполниться три года. При этом специалисты учитывают среднедушевой доход семьи — он не должен превышать полуторную величину прожиточного минимума. Выплату выдают однократно, и родители могут потратить полученные средства на любые свои нужды.