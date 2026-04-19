Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Строительство взлетно-посадочной полосы на Сахалине завершено почти на 50%

Она позволит аэропорту Южно-Сахалинска принимать воздушные суда всех типов.

Строительство искусственной взлетно-посадочной полосы (ИВПП) в аэропорту Южно-Сахалинска завершено уже на 46%. Работы там проводят по нацпроекту «Эффективная транспортная система», сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области.

«На площадке приступили к работам по устройству пожарных резервуаров и гидроизоляции их наружных стен, армированию колодцев, монтажу колодцев линий связи и управления на дальний приводной радиомаркер с курса 012. Продолжается строительство здания для персонала радиотехнического обеспечения полетов, прокладка коллекторов трубопровода и кабельной линии, подготовка фундамента под ближний приводной радиомаркер с курса посадки 192», — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Максим Жоголев.

По итогам прошлого года на строящейся взлетно-посадочной полосе выполнили большую часть работ. Площадка расчищена от растительности и подготовлена под радиотехническое оборудование, проверены радиопеленгатор и обзорный аэродромный локатор.

Новая ИВПП позволит аэропорту Южно-Сахалинска принимать воздушные суда всех типов: ее длина составит 3400 метров, ширина — 60 метров. Ожидается, что после модернизации аэропортовой инфраструктуры годовой пассажиропоток авиагавани возрастет до 2 млн человек. Завершить работы планируется в 2027 году.

Нацпроект «Эффективная транспортная система» направлен на совершенствование логистической системы. В нем предусмотрены мероприятия, за счет которых к концу десятилетия будет обеспечено почти двукратное увеличение мощности единой опорной транспортной сети России. Запланированы модернизация аэропортов, запуск высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом, дальнейшее развитие Северного морского пути, ледокольного флота и строительство портовой инфраструктуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

