Строительство взлетно-посадочной полосы на Сахалине завершено почти на 50%

Строительство искусственной взлетно-посадочной полосы (ИВПП) в аэропорту Южно-Сахалинска завершено уже на 46%. Работы там проводят по нацпроекту «Эффективная транспортная система», сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области.
«На площадке приступили к работам по устройству пожарных резервуаров и гидроизоляции их наружных стен, армированию колодцев, монтажу колодцев линий связи и управления на дальний приводной радиомаркер с курса 012. Продолжается строительство здания для персонала радиотехнического обеспечения полетов, прокладка коллекторов трубопровода и кабельной линии, подготовка фундамента под ближний приводной радиомаркер с курса посадки 192», — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Максим Жоголев.
По итогам прошлого года на строящейся взлетно-посадочной полосе выполнили большую часть работ. Площадка расчищена от растительности и подготовлена под радиотехническое оборудование, проверены радиопеленгатор и обзорный аэродромный локатор.
Новая ИВПП позволит аэропорту Южно-Сахалинска принимать воздушные суда всех типов: ее длина составит 3400 метров, ширина — 60 метров. Ожидается, что после модернизации аэропортовой инфраструктуры годовой пассажиропоток авиагавани возрастет до 2 млн человек. Завершить работы планируется в 2027 году.
Нацпроект «Эффективная транспортная система» направлен на совершенствование логистической системы. В нем предусмотрены мероприятия, за счет которых к концу десятилетия будет обеспечено почти двукратное увеличение мощности единой опорной транспортной сети России. Запланированы модернизация аэропортов, запуск высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом, дальнейшее развитие Северного морского пути, ледокольного флота и строительство портовой инфраструктуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.