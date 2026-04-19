В Нижегородской области растет риск подтоплений из‑за подъема воды

В Нижегородской области из‑за подъема воды в реке Ветлуге есть риск локальных подтоплений. У поселка Ветлужский уровень реки уже превысил неблагоприятную отметку на 4 см — он достиг 644 см при норме в 640 см. Вода вышла на пойму, и в ближайшие дни ситуация вряд ли изменится.
В Краснобаковском муниципальном округе могут оказаться подтопленными пониженные участки местности, придомовые территории, дороги и низководные мосты — причина в активном снеготаянии.
Кроме того, в нижнем течении Оки уровни воды во время весеннего половодья 2026 года ожидаются на 0,5−1,0 м выше средних многолетних значений. А у Нижнего Новгорода на Волге подъемы воды будут примерно в пределах нормы — при сбросах с Нижегородской ГЭС в диапазоне 3 000−4 000 м³/с.