Более 100 пассажиров ушли в первый волжский круиз из Волгограда

Волгоградская область первой в России открыла круизную навигацию по Волге — теплоход «Александр Невский» с более чем сотней пассажиров отправился в рейс по маршруту Волгоград — Саратов — Волгоград.
В этом году Волгоград традиционно становится точкой притяжения для речных туристов. Благодаря нацпроекту «Туризм и гостеприимство» в 2024—2025 годах поддержку получили 15 проектов на водных объектах региона. Первый круиз уже стартовал, а всего в сезоне «Александр Невский» выполнит 28 рейсов, после Саратова взяв курс на Самару.
В администрации области отмечают: интерес к региону продолжает расти. В 2025 году Волгоградскую область посетили около 2,1 млн человек — на 10% больше, чем годом ранее. Сейчас гостям предлагают 334 маршрута, активно развивают инфраструктуру и создают новые турпродукты.
Ранее сообщалось о запуске туристического электропоезда Волгоград — Саратов, который отправится 25 апреля.