Более 100 пассажиров ушли в первый волжский круиз из Волгограда

В этом году Волгоград традиционно становится точкой притяжения для речных туристов. Благодаря нацпроекту «Туризм и гостеприимство» в 2024—2025 годах поддержку получили 15 проектов на водных объектах региона. Первый круиз уже стартовал, а всего в сезоне «Александр Невский» выполнит 28 рейсов, после Саратова взяв курс на Самару.