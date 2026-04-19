Первый в мире роботизированный почтовый склад разработали челябинские ученые

Уточняется, что сейчас склад разработан в виде полноценного стенда с ячейками, в которых хранятся посылки. Работать система должна так: по команде робот забирает посылку из ячейки и кладет ее на транспортер, который отправляет пакет или коробку на уличную площадку. Оттуда робот-беспилотник забирает посылку, считывает адрес и доставляет адресату.