Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двор 101-летнего ветерана в Хабаровске убрали по поручению Демешина

Сейчас во дворе чисто, а до конца месяца там установят новые лавочки.

В Хабаровске по личному поручению губернатора Дмитрия Демешина привели в порядок двор 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны Юрия Ласькова. Об этом сообщили в главном управлении регионального государственного контроля и лицензирования правительства края.

После того как ветеран пожаловался главе региона на захламлённую придомовую территорию и незаконную беседку возле дома № 112а по проспекту 60-летия Октября, сотрудники управления оперативно выехали на место. Уже 16 апреля управляющая компания демонтировала самовольную постройку и убрала мусор.

Сейчас во дворе чисто, а до конца месяца там установят новые лавочки. Валерий Яншин, представитель управления, отметил, что работа с этой управляющей компанией на этом не заканчивается — все обращения жителей будут тщательно контролироваться.

Параллельно управление продолжает массовые проверки в других городах края. 15 апреля начальник управления Сергей Распутин лично инспектировал дома в Комсомольске-на-Амуре после многочисленных жалоб жителей, поступивших на прямую линию губернатора.

В главном управлении подчёркивают: первый шаг при коммунальных проблемах — обращение в свою управляющую компанию. Если она бездействует, жители могут сразу писать в управление через портал «Госуслуги. Дом» или сайт dom.gosuslugi.ru. Контролирующий орган оперативно отреагирует и применит меры к нерадивым коммунальщикам.