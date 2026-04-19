Двор 101-летнего ветерана в Хабаровске убрали по поручению Демешина

В Хабаровске по личному поручению губернатора Дмитрия Демешина привели в порядок двор 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны Юрия Ласькова. Об этом сообщили в главном управлении регионального государственного контроля и лицензирования правительства края.
После того как ветеран пожаловался главе региона на захламлённую придомовую территорию и незаконную беседку возле дома № 112а по проспекту 60-летия Октября, сотрудники управления оперативно выехали на место. Уже 16 апреля управляющая компания демонтировала самовольную постройку и убрала мусор.
Сейчас во дворе чисто, а до конца месяца там установят новые лавочки. Валерий Яншин, представитель управления, отметил, что работа с этой управляющей компанией на этом не заканчивается — все обращения жителей будут тщательно контролироваться.
Параллельно управление продолжает массовые проверки в других городах края. 15 апреля начальник управления Сергей Распутин лично инспектировал дома в Комсомольске-на-Амуре после многочисленных жалоб жителей, поступивших на прямую линию губернатора.
В главном управлении подчёркивают: первый шаг при коммунальных проблемах — обращение в свою управляющую компанию. Если она бездействует, жители могут сразу писать в управление через портал «Госуслуги. Дом» или сайт dom.gosuslugi.ru. Контролирующий орган оперативно отреагирует и применит меры к нерадивым коммунальщикам.