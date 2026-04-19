Трамп отреагировал на серию загадочных смертей ученых в США

Президент США Дональд Трамп пообещал дать ответы по делу о череде загадочных смертей и исчезновений ученых, связанных с секретными программами США, заявив, что уже провел по этому поводу совещание в Белом доме, пишет Fox News.
Речь идет о серии странных смертей и исчезновений ученых, имевших доступ к космическим, ядерным и оборонным секретам США. Поводом стала смерть 34‑летней исследовательницы из Хантсвилла (штат Алабама) Эми Эскридж, которая стала одиннадцатой в этом списке.
Эскридж скончалась 11 июня 2022 года от огнестрельного ранения, официально квалифицированного как самоубийство, однако подробности расследования практически не разглашались, что подогрело подозрения и конспирологические версии.
В списке этих дел — исчезновение отставного генерала ВВС Уильяма МакКасленда, ученого NASA Моники Хасинто Резы, подрядчиком Стивеном Гарсией, смерть астрофизика Карла Гриллмайра, физика из Массачусетского технологического института Нуну Лоурейро, сотрудника Лаборатории реактивного движения NASA Фрэнка Майвальда и других.
Национальное управление ядерной безопасности (NNSA) подтвердило, что осведомлено о случаях смертей и исчезновений сотрудников своих лабораторий и объектов и проводит проверку.
Эскридж была соучредителем «Института экзотической науки» и занималась экспериментальными концепциями двигателей, которые сама называла «исследованиями антигравитации». В интервью 2020 года она утверждала, что после заявлений о прорыве в исследованиях столкнулась с домогательствами, угрозами и попытками саботажа, а также говорила о давлении с целью «вывести ее работу из публичного поля».
Антигравитация — гипотетическое явление, предполагающее создание силы, противодействующей гравитационному притяжению, или отталкивание. Научных подтверждений существования этого явления нет, большинство теорий на этот счет относятся к псевдонаучным.
На фоне растущего общественного интереса Трамп заявил, что «надеется на случайность», но назвал ситуацию «довольно серьезной» и пообещал представить выводы в течение полутора недель. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт подчеркнула, что администрация совместно с Федеральным бюро расследований (ФБР) «не оставит камня на камне», изучая дела в этой серии.
При этом власти пока не подтверждают наличие прямой связи между смертями, а официальные материалы не содержат доказательств, что гибель Эскридж была связана с ее исследованиями.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.