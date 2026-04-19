Казахстан взял «серебро» ЧА по дзюдо в командном турнире

Сборная Казахстана по дзюдо завершила чемпионат Азии в Ордосе (Китай) «серебром» в командном турнире, сообщает Zakon.kz.

Источник: НОК РК

Заключительным видом программы стал турнир среди смешанных команд. В финале казахстанцы встретились со сборной Монголии и уступили со счетом 0:4.

Поражения в своих схватках потерпели Дана Абдирова (до 57 кг), Ануар Жумагельдин (до 73 кг), Аида Тойшыбекова (свыше 70 кг) и Галымжан Кырыкбай (свыше 90 кг), сообщили в НОК РК.

По итогам континентального первенства команда Казахстана завоевала шесть медалей. «Золото» выиграл Адилет Алмат (до 81 кг). Бронзовыми призерами стали Эсмигуль Куюлова (до 63 кг), Абылайхан Жубаназар (до 81 кг), Айдар Арапов (до 90 кг) и Аруна Жангельдина (до 78 кг).