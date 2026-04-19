Пассажирские перевозки сильнее всего выросли в цене в марте в Ростовской области

В марте в Ростовской области больше всего выросли цены на пассажирские перевозки, зарубежный туризм, а также на медицинские, образовательные и бытовые услуги. Об этом сообщило региональное отделение Банка России.
Проезд в транспорте, включая поезда, за месяц подорожал на 4,22%, а за год — почти на 10%. Причина является традиционный мартовский спрос. Жители заранее покупают билеты на апрель и майские праздники. Зарубежные туры выросли в цене из-за повышенного спроса на поездки в Азию и Закавказье.
Среди других услуг за месяц выросли: бытовые — на 0,95%, ЖКХ и аренда жилья — на 0,51%, медицина — на 0,43%, связь — на 0,35%.
