В Норильске участник СВО устроил сюрприз дочери на выпускном в детсаду

Житель Норильска Сергей решил сделать сюрприз своей дочери. Он приехал в короткий отпуск из зоны проведения СВО, чтобы поздравить девочку с выпускным в детском саду. Как сообщает издание «Северный край», о его решении никто не знал. Он не сказал супруге и старшей дочери. Появление Сергея на выпускном стало приятным сюрпризом для всех. В детсаду «Конек-горбунок» в Талнахе выпускной шел своим чередом. Девочки в нарядных платьицах, мальчики в отглаженных белых рубашках, много детских песен и тут… такое событие. Алена, жена бойца, не смогла сдержать слез. Говорит — не ожидали, — отмечают в издании «Северный край». Заведующая детским садом позже рассказала журналистам, что идея поздравить дочь таким образом принадлежит самому Сергею. Он отправился в короткий отпуск, чтобы поздравить семью. Очень важное событие, ведь сегодня почти в каждой семье муж, брат или кто-то из родственников и знакомых участвует в спецоперации, — рассказала журналистам заведующая детским садом Татьяна Скорик.