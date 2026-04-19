«Локомотив» из Калининграда не прошёл в «Финал шести» Кубка России

Сначала «Локомотив» взял первую партию — 25:22, но во второй уступил соперницам 17:25. Третий сет стал удачным для калининградок: они уверенно обыграли «Корабелку» со счётом 25:13. В четвёртой партии преимущество оказалось на стороне гостей — 22:25. Решающий тай‑брейк принёс «Локомотиву» уверенную победу 15:5.