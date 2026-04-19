Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казани изменили тарифы на парковку на 34 участках

В Казани вступили в силу обновленные тарифы на муниципальных парковках — стоимость скорректирована на 34 участках. Соответствующее постановление исполкома опубликовано на сайте мэрии города.

Источник: ИА Татар-информ

В большинстве случаев цена парковки выросла на 20−40 рублей за час, при этом на одном участке зафиксировано снижение стоимости.

Повышение стоимости парковки произошло на следующих улицах и участках:

  • улица Профессора Нужина (район домов № 1−2) — со 100 до 130 рублей/час;
  • улица Николая Столбова (от Парижской Коммуны до Галиаскара Камала) — со 100 до 130 рублей/час;
  • улица Театральная (участок до Большой Красной) — со 130 до 140 рублей/час;
  • улица Муштари (несколько участков) — с 70 до 100 рублей/час;
  • улица Маяковского — с 50 до 70 рублей/час;
  • улица Дзержинского (район «Черного озера») — со 100 до 130 рублей/час;
  • площадь Свободы / Карла Маркса — со 130 до 140 рублей/час;
  • улица Галиаскара Камала (ряд участков) — с 30 до 50 рублей/час;
  • улица Чернышевского — со 100 до 130 рублей/час;
  • улица Гаяза Исхаки (несколько отрезков) — с 30 до 50 рублей/час;
  • улица Право-Булачная (несколько зон) — с 70 до 100 рублей/час;
  • улица Университетская — с 70 до 100 рублей/час;
  • переулок Кочетов — с 50 до 70 рублей/час;
  • улица Островского — с 50 до 70 рублей/час;
  • улица Батурина — с 50 до 70 рублей/час;
  • улица Козина — с 30 до 50 рублей/час;
  • улица Сары Садыковой — с 30 до 50 рублей/час;
  • улица Ахтямова (несколько участков) — с 30 до 50 рублей/час;
  • улица Абсалямова — с 30−50 до 50−70 рублей/час;
  • улица Сибгата Хакима (местный проезд) — с 70 до 100 рублей/час;
  • улица Некрасова — с 70 до 100 рублей/час;
  • улица Мусы Джалиля — с 50 до 100 рублей/час.

При этом на улице Кремлевской стоимость парковки снижена — со 100 до 70 рублей за час.

Одновременно в городе расширен перечень зон с бесплатной парковкой на 30 минут. Новые участки организованы возле школ, детских садов и медицинских учреждений.

Среди них:

  • лицей № 5 на улице Волкова (около 10 мест);
  • детский сад № 283 на улице Вишневского (14 мест);
  • лицей № 149 на улице Чишмяле (8 мест);
  • гимназия № 175 на улице Джаудата Файзи (4 места);
  • детская поликлиника № 9 на улице Адоратского (4 места);
  • кожно-венерологический диспансер на улице Короленко (6 мест);
  • детский сад № 206 на улице Академика Кирпичникова (8 мест);
  • гимназия № 20 на улице Пионерской (23 места);
  • прогимназия № 29 на улице Красной Позиции (16 мест);
  • городская поликлиника № 20 на улице Ломжинской (19 мест).