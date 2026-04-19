В Казани изменили тарифы на парковку на 34 участках

В большинстве случаев цена парковки выросла на 20−40 рублей за час, при этом на одном участке зафиксировано снижение стоимости.
Повышение стоимости парковки произошло на следующих улицах и участках:
- улица Профессора Нужина (район домов № 1−2) — со 100 до 130 рублей/час;
- улица Николая Столбова (от Парижской Коммуны до Галиаскара Камала) — со 100 до 130 рублей/час;
- улица Театральная (участок до Большой Красной) — со 130 до 140 рублей/час;
- улица Муштари (несколько участков) — с 70 до 100 рублей/час;
- улица Маяковского — с 50 до 70 рублей/час;
- улица Дзержинского (район «Черного озера») — со 100 до 130 рублей/час;
- площадь Свободы / Карла Маркса — со 130 до 140 рублей/час;
- улица Галиаскара Камала (ряд участков) — с 30 до 50 рублей/час;
- улица Чернышевского — со 100 до 130 рублей/час;
- улица Гаяза Исхаки (несколько отрезков) — с 30 до 50 рублей/час;
- улица Право-Булачная (несколько зон) — с 70 до 100 рублей/час;
- улица Университетская — с 70 до 100 рублей/час;
- переулок Кочетов — с 50 до 70 рублей/час;
- улица Островского — с 50 до 70 рублей/час;
- улица Батурина — с 50 до 70 рублей/час;
- улица Козина — с 30 до 50 рублей/час;
- улица Сары Садыковой — с 30 до 50 рублей/час;
- улица Ахтямова (несколько участков) — с 30 до 50 рублей/час;
- улица Абсалямова — с 30−50 до 50−70 рублей/час;
- улица Сибгата Хакима (местный проезд) — с 70 до 100 рублей/час;
- улица Некрасова — с 70 до 100 рублей/час;
- улица Мусы Джалиля — с 50 до 100 рублей/час.
При этом на улице Кремлевской стоимость парковки снижена — со 100 до 70 рублей за час.
Одновременно в городе расширен перечень зон с бесплатной парковкой на 30 минут. Новые участки организованы возле школ, детских садов и медицинских учреждений.
Среди них:
- лицей № 5 на улице Волкова (около 10 мест);
- детский сад № 283 на улице Вишневского (14 мест);
- лицей № 149 на улице Чишмяле (8 мест);
- гимназия № 175 на улице Джаудата Файзи (4 места);
- детская поликлиника № 9 на улице Адоратского (4 места);
- кожно-венерологический диспансер на улице Короленко (6 мест);
- детский сад № 206 на улице Академика Кирпичникова (8 мест);
- гимназия № 20 на улице Пионерской (23 места);
- прогимназия № 29 на улице Красной Позиции (16 мест);
- городская поликлиника № 20 на улице Ломжинской (19 мест).