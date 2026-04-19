Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бассейн на крыше небоскреба «Высоцкий» закроется

Бассейн на крыше «Высоцкого» не будет работать несколько дней.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге бассейн на крыше небоскреба «Высоцкий» закроется на несколько дней. Он не будет работать с 20 по 24 апреля. Об этом сообщили в официальной группе Sky Infinity Pool во «ВКонтакте».

— Друзья, обращаем ваше внимание, что с 20 по 24 апреля включительно наш комплекс будет закрыт в связи с проведением плановых работ по подготовке к новому сезону, — говорится в объявлении.

Напомним, бассейн расположен на 56 этаже — и на высоте 197 метров. Это единственный в России бассейн на крыше небоскреба.