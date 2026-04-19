В Екатеринбурге бассейн на крыше небоскреба «Высоцкий» закроется на несколько дней. Он не будет работать с 20 по 24 апреля. Об этом сообщили в официальной группе Sky Infinity Pool во «ВКонтакте».
— Друзья, обращаем ваше внимание, что с 20 по 24 апреля включительно наш комплекс будет закрыт в связи с проведением плановых работ по подготовке к новому сезону, — говорится в объявлении.
Напомним, бассейн расположен на 56 этаже — и на высоте 197 метров. Это единственный в России бассейн на крыше небоскреба.