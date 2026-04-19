Ученые из Татарстана с коллегами нашли новый способ получения биотоплива

Ученые взяли за основу сосновую древесину и пшеничную солому. Они обработали сырье паром под давлением и получили особое волокно, из которого легче добывать этанол. Таким образом, из одной тонны дерева можно получить до 200 кг этанола, а из тонны сухой соломы — до 140 кг. Исследователи надеются, что предложенный ими метод поможет решить проблему с неэффективной переработкой растительных и сельскохозяйственных отходов.