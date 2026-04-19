Ученые из Татарстана с коллегами нашли новый способ получения биотоплива

Ученые из Казанского государственного технологического университета (КНИТУ) вместе с коллегами из Балтийского федерального университета (БФУ) имени Иммануила Канта нашли оптимальный способ получения биотоплива из древесины. Исследования проводились в соответствии с целями нацпроекта «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», сообщили в Министерстве образования и науки Республики Татарстан.
Так, специалисты выяснили, что наиболее эффективным методом для производства биоэтанола является паровой взрыв. Данное вещество получают в процессе переработки растительного сырья для использования в качестве биотоплива.
Ученые взяли за основу сосновую древесину и пшеничную солому. Они обработали сырье паром под давлением и получили особое волокно, из которого легче добывать этанол. Таким образом, из одной тонны дерева можно получить до 200 кг этанола, а из тонны сухой соломы — до 140 кг. Исследователи надеются, что предложенный ими метод поможет решить проблему с неэффективной переработкой растительных и сельскохозяйственных отходов.
