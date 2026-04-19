В Новосибирске продают редкую золотую монету «Пионы»

На сайте «Авито» появилось объявление о продаже редкой золотой монеты «Пионы — цветы небесной красоты», выпущенной по эмитенту Островов Кука. Стоимость экземпляра составляет 82 тысячи рублей.

Источник: Сиб.фм

Монета отчеканена из золота высшей пробы 9999 с использованием вставок из цветной эмали. Изделие выпущено в 2008 году. Вес монеты — 6,22 грамма. Общий тираж ограничен 8 тысячами экземпляров, что добавляет предмету коллекционной ценности.

Продавец отмечает, что монета станет отличным вариантом для оригинального подарка, инвестиций, пенсионных накоплений и защиты от инфляции. Нумизматы подтверждают, что подобные экземпляры с эмалью и ограниченным тиражом пользуются спросом у коллекционеров.

Покупателям рекомендуется проверять подлинность монеты перед приобретением.