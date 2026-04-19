В Хабаровском крае прошёл первый карьерный фестиваль для молодёжи

В Хабаровском крае состоялся первый карьерный фестиваль «Твоё будущее», который помог студентам найти работу в родном регионе. Мероприятие объединило около 350 молодых людей и десятки ведущих работодателей из сферы образования и медицины. Об этом сообщили в комитете по делам молодёжи правительства края.
Фестиваль прошёл сразу в двух городах: в Хабаровске на базе Молодёжного досугового центра и в Комсомольске-на-Амуре в Доме молодёжи. Студенты смогли лично пообщаться с представителями Краевого клинического центра онкологии, Детского клинического центра медицинской реабилитации, управлений образования и других организаций.
Участниками стали студенты Тихоокеанского государственного университета, Амурского гуманитарно-педагогического университета, Хабаровского краевого медицинского колледжа и педагогического колледжа имени Д. Л. Калараша. Ребята узнали о вакансиях, программах «Земский доктор» и «Земский учитель», а также о мерах поддержки молодых специалистов в районах края.
Председатель комитета по делам молодёжи Амалия Шихалёва отметила важность таких встреч.
«Мы убеждены, что должна быть плотная и понятная связь между образованием и экономикой региона. Поэтому по поручению нашего губернатора Дмитрия Викторовича Демешина мы запустили серию карьерных фестивалей», — сказала Амалия Шихалёва.
Работодатели рассказывали о возможностях карьерного роста, наставничестве и дополнительных мерах поддержки, включая ипотеку под 2% и компенсацию аренды жилья. Следующий фестиваль, посвящённый горнодобывающей и лесной промышленности, пройдёт уже 30 апреля. Регистрация открыта.