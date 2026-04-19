Рабочая неделя начнётся в Нижнем Новгороде с заморозков и снега

Нижегородские дорожники готовятся к снегопаду. Об этом сообщил в своём мах-канале мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.
По прогнозам синоптиков, завтра, 20 апреля, ожидается довольно сильный снегопад. При этом в ночь на понедельник прогнозируются заморозки.
«За сутки ожидается выпадение порядка 13 см. Для тех, кто переобулся на летнюю резину, это может быть особенно опасно. Условия крайне неблагоприятные, и лучше воздержаться от поездок на личном транспорте», — написал глава города.
В связи с прогнозами спецтехника с противогололедными материалами выйдет ночью на дежурство на мосты, крутые повороты, спуски и подъемы и будет вести беспрерывный мониторинг ситуации. При ухудшении погоды бригады приступят к обработке дорог, при необходимости проведут прометание.