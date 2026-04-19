Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рабочая неделя начнётся в Нижнем Новгороде с заморозков и снега

В ночь на понедельник спецтехника с противогололедными материалами выйдет на дежурство на мосты, крутые повороты, спуски и подъемы.

Нижегородские дорожники готовятся к снегопаду. Об этом сообщил в своём мах-канале мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

По прогнозам синоптиков, завтра, 20 апреля, ожидается довольно сильный снегопад. При этом в ночь на понедельник прогнозируются заморозки.

«За сутки ожидается выпадение порядка 13 см. Для тех, кто переобулся на летнюю резину, это может быть особенно опасно. Условия крайне неблагоприятные, и лучше воздержаться от поездок на личном транспорте», — написал глава города.

В связи с прогнозами спецтехника с противогололедными материалами выйдет ночью на дежурство на мосты, крутые повороты, спуски и подъемы и будет вести беспрерывный мониторинг ситуации. При ухудшении погоды бригады приступят к обработке дорог, при необходимости проведут прометание.