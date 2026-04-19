На Земле зафиксировали магнитные бури слабой и средней силы

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Слабые и средние магнитные бури наблюдаются на Земле в воскресенье, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
«На данный момент геомагнитное событие развивается по прогнозу: наблюдаются всплески возмущений в диапазоне G1-G2 (слабой и средней силы)», — говорится в сообщении.
Специалисты отметили, что геомагнитная обстановка на Земле должна стабилизироваться в понедельник, но полностью воздействие корональной дыры пройдет только к середине недели.