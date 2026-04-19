В Омской области стартовал прием заявок на проект «Мама-предприниматель»

Прием заявок на проект «Мама-предприниматель» стартовал в Омской области при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в правительстве региона.
«“Мама-предприниматель” — программа, которую я по-настоящему люблю и считаю важной. В этом году — впервые за восемь сезонов — принять участие смогут не только те, у кого есть идея и желание начать, но и мамы, чей бизнес уже работает три года или меньше. Уверена, такая встреча опыта и свежих идей даст отличные результаты. И конечно, здесь складывается настоящее женское сообщество: обмениваются идеями, поддерживают друг друга и продолжают общение после завершения обучения», — отметила министр экономического развития области Анна Негодуйко.
Принять участие в программе могут женщины в декретном отпуске или мамы, которые воспитывают детей до 18 лет. Обучение пройдет с 31 августа по 6 сентября 2026 года в центре «Мой бизнес». Подать заявку можно на сайте мамапредприниматель.рф.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.