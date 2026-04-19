Глава Кубани рассказал, как удалось уберечь заповедник Утриш от застройки

В крае инициировали и добились принятия закона о запрете жилищного строительства в 500-метровой прибрежной зоне.

Источник: пресс-служба администрации Анапы

Глава края рассказал, как удалось уберечь заповедник Утриш от застройки.

Речь идёт об уникальном заповеднике на берегу Черного моря. Территорию с можжевеловым лесом смогли отстоять от коттеджей и глэмпингов.

В крае инициировали и добились принятия закона о запрете жилищного строительства в 500-метровой прибрежной зоне.

«Это удалось сделать только благодаря президенту. Иначе было сложно удержать, — комментирует Вениамин Кондратьев. — И Утриш должен был быть застроен, и Черноморское побережье, просто должно было быть застроено, превращено в высотки из бетона и стекла».

Теперь полоса Черноморья отдана под курортную инфраструктуру — детские лагеря, санатории и отели. Сегодня в крае возводится 71 гостиница для миллионов отдыхающих со всей страны.

Журналисты телеканала «Россия 1» в специальном репортаже «Кубанский характер» показали, как в Анапе сносят гостиницу, незаконно построенную на песчаных дюнах. Демонтаж 4-этажного здания производится по решению суда, сейчас идет завершение процесса.

Кроме того для сохранения земель в интересах жителей региона и отдыхающих, в Геленджике демонтировали гигантские особняки, построенные в реликтовом лесу. Предприниматели брали участки в аренду под благоустройство, но возводили капитальные строения для личного пользования.

Узнать больше по теме
Вениамин Кондратьев: губернатор Краснодарского края, юрист и семьянин
Кубань считается продовольственной житницей России: во все уголки страны регион поставляет свеклу, пшеницу, рис, фрукты и вино. С 2015 года субъект федерации возглавляет Вениамин Кондратьев. За десять лет под его руководством Краснодарский край добился немалых успехов: собрали главное из биографии политика.
Читать дальше