Глава Кубани рассказал, как удалось уберечь заповедник Утриш от застройки

Глава края рассказал, как удалось уберечь заповедник Утриш от застройки.
Речь идёт об уникальном заповеднике на берегу Черного моря. Территорию с можжевеловым лесом смогли отстоять от коттеджей и глэмпингов.
В крае инициировали и добились принятия закона о запрете жилищного строительства в 500-метровой прибрежной зоне.
«Это удалось сделать только благодаря президенту. Иначе было сложно удержать, — комментирует Вениамин Кондратьев. — И Утриш должен был быть застроен, и Черноморское побережье, просто должно было быть застроено, превращено в высотки из бетона и стекла».
Журналисты телеканала «Россия 1» в специальном репортаже «Кубанский характер» показали, как в Анапе сносят гостиницу, незаконно построенную на песчаных дюнах. Демонтаж 4-этажного здания производится по решению суда, сейчас идет завершение процесса.
Кроме того для сохранения земель в интересах жителей региона и отдыхающих, в Геленджике демонтировали гигантские особняки, построенные в реликтовом лесу. Предприниматели брали участки в аренду под благоустройство, но возводили капитальные строения для личного пользования.