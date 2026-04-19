В Красном Селе создают мемориал в память о ленинградцах — жертвах геноцида

В Красном Селе скоро откроется мемориал в память о ленинградцах, ставших жертвами геноцида, устроенного немцами и их приспешниками в годы Великой Отечественной войны. Об этом рассказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 19 апреля в своём обращении к землякам в связи с отмечаемым сегодня по всей России Днём памяти жертв геноцида советского народа.