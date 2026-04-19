В Красном Селе создают мемориал в память о ленинградцах — жертвах геноцида

Его открытие анонсировал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Источник: Telegram-канал губернатора Петербурга Александра Беглова

В Красном Селе скоро откроется мемориал в память о ленинградцах, ставших жертвами геноцида, устроенного немцами и их приспешниками в годы Великой Отечественной войны. Об этом рассказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 19 апреля в своём обращении к землякам в связи с отмечаемым сегодня по всей России Днём памяти жертв геноцида советского народа.

«Мы готовим создание в Красном Селе мемориала, посвящённого ленинградцам, ставшим жертвами геноцида в годы Великой Отечественной войны», — отметил губернатор.

Он добавил, что по случаю Дня памяти жертв геноцида советского народа в Петербурге открылась выставка под названием «Неугасима память поколений». Она действует в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда. Кроме того, в Музее политической истории России открылась выставка «Спасённая культура. Без срока давности».

«Вечная память мирным советским людям, погибшим от рук нацистов и их приспешников! Вечная слава советскому народу, освободившему мир от коричневой чумы, и всем защитникам Отечества!» — сказал Александр Беглов.

Напомним, жертвами блокады Ленинграда стали более миллиона мирных жителей. Кроме того, в Ленинградской области в период оккупации немцы и их сателлиты устроили лагеря для мирных людей — женщин, стариков и детей. Многие из узников не вернулись.

В Петербурге сейчас проживают более 43 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. Среди них есть и бывшие узники немецких концлагерей.

Напомним, День памяти жертв геноцида советского народа был утверждён в декабре 2025 года. Кроме Германии, в блокаде Ленинграда и других преступлениях на территории Ленобласти участвовали представители ещё 11 стран нынешнего Евросоюза.

