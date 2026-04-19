Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярцам рассказали, как распознать некачественные роллы и суши

Эксперты назвали шесть признаков опасных суши.

Источник: Комсомольская правда

В Роспотребнадзоре Красноярского края рассказали, как распознать некачественные роллы и суши. Эти блюда богаты йодом, фосфором, калием, магнием, кальцием и витаминами, однако несвежие ингредиенты способны вызвать отравления и гельминтозы. Вот по каким признакам можно распознать роллы и суши, от которых лучше воздержаться:

— Рис пересушен или, наоборот, слипся;

— на рыбе заметны пятна или неестественный блеск;

— авокадо водянистый или расслоенный;

— рыба пахнет резко или кисловато;

— упаковка повреждена или негерметична;

— на упаковке нет маркировки с информацией о дате и времени изготовления.

Качественный продукт выглядит аппетитно и имеет нейтральный аромат. При малейших сомнениях специалисты советуют отказаться от употребления.

Помните, что хранить эти блюда следует не более суток в холодильнике.