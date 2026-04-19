Красноярцам рассказали, как распознать некачественные роллы и суши

В Роспотребнадзоре Красноярского края рассказали, как распознать некачественные роллы и суши. Эти блюда богаты йодом, фосфором, калием, магнием, кальцием и витаминами, однако несвежие ингредиенты способны вызвать отравления и гельминтозы. Вот по каким признакам можно распознать роллы и суши, от которых лучше воздержаться:
— Рис пересушен или, наоборот, слипся;
— на рыбе заметны пятна или неестественный блеск;
— авокадо водянистый или расслоенный;
— рыба пахнет резко или кисловато;
— упаковка повреждена или негерметична;
— на упаковке нет маркировки с информацией о дате и времени изготовления.
Качественный продукт выглядит аппетитно и имеет нейтральный аромат. При малейших сомнениях специалисты советуют отказаться от употребления.
Помните, что хранить эти блюда следует не более суток в холодильнике.