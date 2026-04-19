Акция «Вода России» в Набережных Челнах объединила 1500 активистов

Всероссийская акция «Вода России», которая проводится при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», стартовала в Республике Татарстан. Ее открыли субботником на набережной имени Габдуллы Тукая в Набережных Челнах, сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов региона.
В мероприятии приняли участие 1500 человек. Они расчистили 8 км береговой линии. Всего собрали 369 мешков со стеклом, металлом, бумагой, пластиком и смешанными отходами.
«В прошлом году к акции присоединились 410 тысяч татарстанцев, мы очистили 11 тысяч километров берегов. В этом году планируем привлечь 450 тысяч человек и выйти на рубеж в 15 тысяч километров. И это становится возможным только благодаря нашим активным жителям», — отметил министр экологии и природных ресурсов Республики Татарстан Азат Зиганшин.
Уборка стала частью масштабного Всероссийского съезда «Вода России». В рамках события на набережной Камы также высадили 37 деревьев. А еще для гостей организовали развлекательную программу, в том числе творческие мастер-классы, направленные на поддержку экологии.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.