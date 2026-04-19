Синоптик предупредил о «волне холода» и снеге перед майскими праздниками

В предпоследнюю апрельскую неделю жителей европейской части России ждет похолодание с возвратом зимней погоды, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в телеграм-канале.
«Грядущая неделя вряд ли порадует теплой весенней погодой жителей Русской равнины — это будет “битва” между весной и зимой! Несмотря на относительно ранний в этом году весенний сезон, климатическая машина времени отбросит нас в прошлое на 3 недели назад. Это будет очередная “волна холода” перед майскими праздниками», — говорится в сообщении.
Причиной станет противостояние антициклона из Скандинавии и южного циклона, что приведет к усилению северных ветров.
По данным Тишковца, температурный фон будет на 2−5 градусов ниже нормы в связи с притоком арктического воздуха. В ряде регионов Центральной России, Поволжья и Урала возможен временный снежный покров, местами — ледяные дожди.
В Москве на предстоящей неделе ожидается прохладная и нестабильная погода без устойчивого весеннего тепла, следует из прогноза синоптика.
Снег в столице маловероятен и, если выпадет, будет слабым и быстро растает, однако в восточных и юго-восточных районах Подмосковья возможен небольшой снежный покров и гололедица, рассказал Тишковец. Температура воздуха ночью будет колебаться около нуля градусов, днем — в пределах от плюс трех до плюс 14 градусов.
Самым теплым днем станет среда, после чего в регион вернутся дожди и похолодание. По предварительным оценкам, прохладная погода сохранится до конца апреля и на майские праздники.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.