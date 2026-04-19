Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Саратовской области обновят участок дороги Крутец — Первомайский

Протяженность отрезка составляет 8,5 км.

Участок трассы Крутец — Салтыковка — Елань — Первомайский в Саратовской области отремонтируют при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

Протяженность ремонтируемого отрезка составляет 8,5 км. Работы должны завершить до 31 августа 2026 года.

Подчеркивается, что эта автодорога отличается интенсивностью движения. В селе Салтыковка находится железнодорожная станция, куда приезжают пассажирские электрички. Также там проходит маршрут к школе поселка Первомайский.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.