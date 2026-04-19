В Саратовской области обновят участок дороги Крутец — Первомайский

Участок трассы Крутец — Салтыковка — Елань — Первомайский в Саратовской области отремонтируют при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.
Протяженность ремонтируемого отрезка составляет 8,5 км. Работы должны завершить до 31 августа 2026 года.
Подчеркивается, что эта автодорога отличается интенсивностью движения. В селе Салтыковка находится железнодорожная станция, куда приезжают пассажирские электрички. Также там проходит маршрут к школе поселка Первомайский.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.